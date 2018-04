जे पी दत्ता ने अभी तक कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं? जानें ऐसे 10 facts

3 नवंबर को जे पी दत्ता का बर्थडे है। दत्ता बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। करीब 31 साल के फिल्मी करियर में दत्ता ने

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें 3 नवंबर को जे पी दत्ता का बर्थडे है। दत्ता बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। करीब 31 साल के फिल्मी करियर में दत्ता ने दस से भी कम फिल्में डायरेक्ट की हैं। इन फिल्मों में बॉर्डर उनकी सबसे हिट फिल्म है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन का अवॉर्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद उनके पास कुछ सालों तक धमकियों के फोन आते रहे। लेकिन दत्ता इन धमकियों से डरे नहीं और उन्होंने अगली फिल्म कार्गिल वॉर पर बनाई।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें



आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें

Web Title: Bollywood Quiz About J P Dutta

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)