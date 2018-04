आमिर की किस फिल्म से किरण ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत की थी? जानिए ऐसे 10 facts

7 नवंबर को कमल हासन और किरण राव बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें मुंबई. 7 नवंबर को और किरण राव बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कमल हासन न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जाना माना चेहरा हैं। कमल हासन ने एक नहीं बल्कि 5 भाषाओं में फिल्में की हैं और कई फिल्मफेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ किरण ने आमिर की ही एक फिल्म से बतौर असिसटेंट डायरेक्टर शुरुआत की थी। इसके बाद 2005 में किरण राव ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो के प्रोडक्शन हाउस के तले प्रोड्यूस हुई थी।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें



आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें

Web Title: Bollywood Quiz about kamal hassan and kiran rao

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)