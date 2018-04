कौनसी फिल्म से तब्बू और मिलिंद ने बॉलीवुड डेब्यू किया था? जानिए ऐसे 10 facts

4 नवंबर को तब्बू और मिलिंद सोमण का बर्थडे है।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें 4 नवंबर को तब्बू और मिलिंद सोमण का बर्थडे है। तब्बू 1971 में हैदराबाद में पैदा हुई जो जमाल हाशमी और रिजवाना की पुत्री हैं, हालांकि कुछ स्रोतों से उनके जन्म का वर्ष 1970 होने के भी संकेत मिले हैं। उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता-पिता का तलाक़ हो गया। उनकी मां एक स्कूल अध्यापिका थीं एवं उनके नाना-नानी, जो एक स्कूल चलाते थे, सेवा-निवृत्त प्राध्यापक थे। उनके नाना, मोहम्मद एहसान, अंकगणित के प्राध्यापक थे और नानी अंग्रेजी साहित्य की प्राध्यापिका थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के सेंट एन्स हाई स्कूल में की। 1983 में तब्बू मुंबई चली गयी एवं उन्होनें दो वर्षों तक वहां के सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। जबकि मिलिंद सोमण का जन्म को स्कॉटलैंड (यूके) में हुआ था। के पिता प्रभाकर सोमन एक वैज्ञानिक हैं, जबकि उनकी माँ उषा सोमन बायो-केमिस्ट टीचर हैं। उनकी तीन बहनें हैं- नेत्रा, मेधा, अनुपमा।

