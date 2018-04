पायल रोहतगी ने बिग बॉस के कौनसे सीजन में पार्टिसिपेट किया था? जानें ऐसे 10 facts

9 नवंबर को पायल रोहतगी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें 9 नवंबर को पायल रोहतगी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। पायल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो बचपन से ही स्पोर्टस में काफी आगे थी। लेकिन उनको पैशन ग्लैमर क्षेत्र में था। जिसके चलते उन्होंने मिस इंडिया के लिए कोशिश की हालांकि वो जीत नहीं पाई लेकिन फिर भी वो लाइम लाइट में आ गईं। जिसके बाद उन्होंने कई बड़े ब्रान्ड्स के लिए मॉडलिंग और ऐड किए। पायल ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड में शुरुआत कर दी। हालांकि उनका बॉलीवुड करियर काफी अच्छा नहीं रहा। लेकिन टीवी पर काफी एक्टिव रहती हैं। इसके साथ ही पायल के कम्यूनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं तो लाइव शोज एंकर करती हैं और साथ ही साथ किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात भी करती हैं।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें



आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें

Web Title: Bollywood Quiz About payal Rohtagi

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)