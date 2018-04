शादी के बाद विराट और अनुष्का को रोहित शर्मा ने दी नसीहत, लोगों को नहीं आई रास

और ने हाल ही में इटली के टस्कनी में शादी कर ली। शादी के बाद विराट और अनुष्का को जहां बधाइयां मिल रही हैं तो वहीं लोग सलाह देने में भी लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली के दोस्त और क्रिकेटर ने विराट कोहली को क्या सलाह दी ?

शादी की मुबारकबाद देते हुए रोहित शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'विराट कोहली शादी की मुबारकबाद। मैं तुम्हें जल्द ही हस्बैंड की रूलबुक दूंगा और अनुष्का शर्मा प्लीज अपना सरनेम यही रखें।'

Congratulations you two! @imVkohli , I’ll share the husband handbook with you. @AnushkaSharma , keep the surname 😏