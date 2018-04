IPL ऑक्शन में बिके प्लेयर्स के अंदाज, भज्जी ने लिखी तमिल, गेल का दिखा ये लुक

स्पोर्ट्स डेस्क.इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए प्लेयर्स ऑक्शन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। नए सीजन के लिए 8 टीमों मिलकर 169 प्लेयर्स को खरीदा। इस दौरान कई प्लेयर्स की टीम बदल गई, तो वहीं कई नए क्रिकेटर्स ने इस सीजन में पहली बार हिस्सा लिया और हाथोंहाथ बिक गए। अबतक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से खेलने वाले IPL 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से खेलते दिखेंगे। यूं हुआ गेल का स्वागत...

- वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बैट्समैन और इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल को इस सीजन के शुरुआती दो राउंड में कोई खरीददार नहीं मिला।

- तीसरे राउंड में जाकर उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने उनके बेस प्राइस यानी 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया।

- खरीदने के बाद किंग्स XI पंजाब ने उनका खास तरीके से स्वागत किया। पंजाब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गेल का एक फोटो शेयर किया जिसमें वे पंजाबी लुक में पगड़ी पहने दिखे।

- इस फोटो के साथ कैप्शन में पंजाब ने लिखा, Looks like @Chrisgayle333 is already ready for his Punjab visit #LivePunjabiPlayPunjabi#KingsXIPunjab#IPL

- इसके अलावा अबतक मुंबई इंडियन्स की टीम से खेलने वाले को ऑक्शन में चेन्नई सुपरकिंग्स टीम ने खरीदा। जिसके बाद उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए तमिल लैंग्वेज में एक ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'Happy to be Playing for my new home #WhistlePodu'

