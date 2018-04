सही तो कह रहे हैं सहवाग ! सरकारी दफ्तरों में काम करना कौन चाहता है

स्पोर्ट्स डेस्क.सहवाग ने सरकारी दफ्तरों पर तंज क्या कसा, बवाल हो गया। सरकारी बाबू कह रहे हैं हमारे दफ्तरों में ये नहीं होता। आम आदमी की बड़ी इज्जत होती है। टाइम पर काम होता है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये सरकारी अफसर। इस देश में कौन होगा जिसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटे होंगे। दो दिन के काम के लिए कई घंटों की लाइन में नहीं लगा होगा। पूर्व इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया था, 'अंपायर्स इंडियन बैट्समैन को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे PSU बैंक कस्टमर्स को करता है....लंच ब्रेक के बाद आना।' इस ट्वीट पर फूटा कई फैन्स का गुस्सा....

- वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट पर जहां कई फैन्स गुस्से में दिखे तो कई लोगों ने ट्वीट कर इसपर मजे लिए।

- एक फैन ने ट्वीट किया, 'सर बुरा मान गया मैं, मैं हमेशा मोहाली में आपके मैच देखा हूं। मैं PSU बैक ऑफिसर हूं और हमेशा कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट किया है।'

- एक और फैन ने ट्वीट किया, 'I work in PSU bank. We never ask our customers to come after lunchtime'

- इन दोनों ही ट्वीट्स पर सहवाग ने जवाब देते हुए कहा कि आप अलग होंगे, लेकिन ज्यादा तर सरकारी विभागों में आम आदमी को इसी तरह ट्रीट किया जाता है।

ये था मामला

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच हुए दूसरे वनडे मैच में अंपायर्स ने तब लंच ब्रेक कर दिया था, जब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। इससे मैदान पर मौजूद इंडियन कैप्टन काफी गुस्सा हुए थे। इस मामले पर फैन्स ने भी अंपायर्स को खूब ट्रोल किया था।

