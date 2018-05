WhatsApp पर आ रहा फोन को क्रैश करने वाला मैसेज, आए तो न करें क्लिक न फॉरवर्ड

गैजेट डेस्क। WhatsApp पर एक मैसेज दुनियाभर में वायरल हो रहा है। इस मैसेज से फोन हैंग होने के साथ ही फोन क्रैश भी हो रहे हैं। इस मैसेज से सावधान रहने की जरूरत है। इस मैसेज की वजह से कुछ लोगों को अपना फोन भी रिस्टार्ट करना पड़ा है। जिसमें लिखा होता है If you touch the black point then your WhatsApp will hang। इस मैसेज के अलावा Dont Touch Here जैसे मैसेज भी आ रहे हैं।

DieHoe नाम के एक Reddit यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये मैसेज एंड्रॉइड के साथ ही आईफोन को भी टारगेट कर रहा है। वे कहते हैं कि ये मैसेज WhatsApp को ही नहीं क्रैश कर रहा है। इससे फोन भी क्रैश हो रहा है। उन्हें खुद अपना फोन रिस्टार्ट करना पड़ा था।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदी में भी कुछ मैसेज मिल रहे हैं जिनमें लिखा है। कौन कहता है आपका फोन हैंग नहीं होता।

आगे की स्लाइड पर जानिए इस मैसेज जुड़ी दूसरी बातें...