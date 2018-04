बाफ्टा अवॉर्ड्स: अनुपम खेर 'टॉपनॉट' में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए

अनुपम खेर को बाफ्टा अवॉर्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला है। उन्हें ये नॉमिनेशन ब्रिटिश टीवी मूवी 'टॉपनॉट' के लिए मिला है। इस शो में भी अहम भूमिका में हैं। ये शो ब्रिटिश जर्नलिस्ट सतनाम संघेरा की किताब पर बना है। नॉमिनेशन मिलने के बाद अनुपम ने ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवॉर्ड्स (बाफ्टा) को धन्यवाद कहा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा,Thank you @BAFTA for the nomination. I feel honoured and humbled.

आपको बता दें कि बुधवार को नॉमिनेशन की घोषणा के बाद मेन अवॉर्ड सेरेमनी 12 अप्रैल,2018 को होगी। 63 साल के अनुपम फॉरेन फिल्मों में काफी सक्रिय हैं और पिछले ही दिनों 'द बिग सिक' नाम की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म में सपोर्टिंग रोल की वजह से चर्चा में आए थे। गौरतलब है कि अनुपम की डेब्यू फिल्म 1984 में आई 'सारांश' मानी जाती है। इस फिल्म में 28 साल के अनुपम ने एक मिडिल क्लास रिटायर बूढ़े शख्स का किरदार निभाया था। लेकिन इससे पहले भी वे दो फिल्में 1971 में 'टाइगर सिक्सटीन' और 1982 में फिल्म 'आगमन' में काम कर चुके थे।

अनुपम खेर पहले एक्टर हैं जिन्होंने कॉमेडी रोल के लिए 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीता है और उन्होंने बैक टू बैक 8 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री और 2006 में पद्मभूषण से सम्मानित किया।