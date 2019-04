एयरटेल का धमाकेदार ऑफर... कस्टमर को फ्री मिल रहा 4G डिवाइस, सिर्फ डाटा के देने होंगे पैसे; इंटरनेट स्पीड भी जियो से ज्यादा

गैजेट डेस्क। एयरटेल अपने 4G हॉटस्पॉट (Airtel 4G Hotspot) डिवाइस के धमाकेदार प्लान लेकर आई है। इन प्लान के चलते यूजर को ये डिवाइस फ्री मिलेगा। इस डिवाइस की कीमत 999 रुपए है। एयरटेल इस प्लान से रिलायंस जियो को टक्कर देना चाहती है। एयरटेल के इस प्लान की खास बात है कि यूजर को सिर्फ डाटा के लिए पेमेंट करना होगा।

एयरटेल का प्लान

एयरटेल ने फ्री डिवाइस के लिए जो प्लान लॉन्च किए हैं वो रेंटल प्लान हैं। यानी इन प्लान में कस्टमर को डिवाइस फ्री दी जाएगी। ये प्लान 6 महीने वाले हैं। यानी कस्टमर को 6 महीने के लिए डिवाइस लेना जरूरी है। ये प्लान 2400 रुपए और 3600 रुपए वाले हैं। प्लान सभी तरह के कस्टमर चुन सकते हैं।

2400 रुपए वाला प्लान : इस प्लान में कस्टमर को 50GB 4G डाटा हर महीने मिलेगा। डाटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 80kbps हो जाएगी। यानी इंटरनेट सर्विस चालू रहेगी। कस्टमर को इस प्लान में हर महीने 400 रुपए खर्च करने होंगे।

3600 रुपए वाला प्लान : इस प्लान में कस्टमर को 100GB 4G डाटा हर महीने मिलेगा। डाटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 80kbps हो जाएगी। यानी इंटरनेट सर्विस चालू रहेगी। कस्टमर को इस प्लान में हर महीने 600 रुपए खर्च करने होंगे।

नोट : बता दें रिलायंस जियो के सभी प्लान में डाटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64kbps हो जाती है। इस हिसाब से एयरटेल ज्यादा स्पीड दे रही है।

ऐसे ले सकते हैं ये प्लान

एयरटेल के इस रेंटल प्लान को लेने के लिए यूजर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.airtel.in/4g/hotspot पर जाना है। यहां आपको प्लान की डिटेल मिल जाएगी। आपको जो प्लान चाहिए उसके सामने GET IT NOW पर क्लिक करें। अब नाम, मोबाइल नंबर, जगह, पिनकोड और ऐड्रेस की जानकारी देकर सब्मिट कर दें। आपको पास एयरटेल की तरफ से फोन आ जाएगा।

एयरटेल हॉटस्पॉट डिवाइस से एक साथ 10 से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर 4G और नॉन 4G सभी तरह के डिवाइस काम करते हैं। कंपनी ने डिवाइस में पावरफुल बैटरी दी है।