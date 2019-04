फोन चोरी होने पर आती है काम 'Find your phone' सेटिंग, इसे हमेशा रखें ऑन; 19 साल की लड़की ने ढूंढ लिया था अपना चोरी हुआ फोन

गैजेट डेस्क। स्मार्टफोन में डाटा सेफ्टी के लिए यूजर कई तरह के लॉक और सिक्युरिटी फीचर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे, डाटा के साथ फोन गुम या चोरी ना हो, इसकी तैयारी भी पहले से करके रखना चाहिए। कई बार फोन चोरी होने की सूरत में यूजर निराश हो जाते हैं, जबकि कुछ सेटिंग की मदद से फोन की लोकेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। में रहने वाली 19 साल की जीनत बानो हक ने अपना चोरी हुआ फोन खुद ही ढूंढ लिया था।

गूगल की सेटिंग करेगी आपकी मदद

एंड्रॉइड फोन के यूज करने के लिए Gmail अकाउंट बनाना होता है। इसी अकाउंट की मदद से फोन में ऐप्स इन्स्टॉलेशन के साथ दूसरे काम होते हैं। जब फोन में अकाउंट लॉगइन करते हैं तब से आपकी एक्टिविटी पर भी सेव होने लगती हैं। जैसे, आपने क्या डाउनलोड किया? क्या सर्च किया? कौन से गाने-वीडियो देखे? आपके फोन की लोकेशन क्या-क्या रहीं? इसमें क्रोम, एंड्रॉइड, सर्च, ऐड, इमेज सर्च, गूगल न्यूज की अलग-अलग कैटेगरी होती हैं। यूजर चाहे तो अपनी एक्टिविटी यहां से डिलीट भी कर सकता है। इसके लिए My Activity पर जाकर जीमेल लॉगइन करना होता है।

लोकेशन हमेशा रखें ON

गूगल पर Find your phone सर्च करें। यहां पर जो पहली लिंक आएगी उसे ओपन करें। आपके हैंडसेट का मॉडल नजर आ जाएगा। यहां से आप अपने फोन की लोकेशन का पताल गा सकता है, लेकिन इसके लिए फोन का GPS ऑन होना चाहिए। फोन को पासवर्ड डालकर लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही, फोन फाइंड करने के लिए 'This phone is lost. Please help give it back' मैसेज डालकर कोई दूसरा फोन नंबर भी दे सकते हैं। आप यहां से फोन का सारा डाटा भी डिलीट कर सकते हैं।

जीनत ने गूगल की मदद से ढूंढा था फोन

जीनत ने अपने चोरी हुए फोन को ऊपर दी गई सेटिंग की मदद से दूसरे फोन पर ट्रैक किया। जिसके बाद वे फोन चोरी करने वाले सेलवाराज शेट्टी नाम के आदमी तक पहुंच गई। कमाल की बात ये थी की वो चोर शहर छोड़कर जाने वाला था, लेकिन जीनत ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की मदद से उसे पकड़ लिया।