apple first computer apple 1 headed to auction for 2.1 crore base price

एपल का पहला कंप्यूटर बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने बेच दी थी अपनी वैन, अब नीलामी में 2 करोड़ से ज्यादा बेस प्राइस

एपल-1 की कीमत 666.66 डॉलर रखी थी, क्योंकि स्टीव वोजनियाक को रिपिटिंग डिजिट पसंद थी।