आधुनिक हिंदू को हिंदुत्व सिखाती है, धर्म के प्रति उम्मीद जगाती है हिन्दोल सेन गुप्ता की नई किताब

कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद की मैं हिंदू क्यों हूं...पढ़ी थी। इसकी काफी चर्चा थी और किताब के कंटेंट पर बहस भी बहुत हो रही थी, लेकिन उसका असर कुछ दिन रह पाता, इससे पहले ही हिन्दोल सेन गुप्ता का चिंतन 'हिंदू होने का अर्थ-प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप' किताब की शक्ल लेकर हाथ में आ गया। ये प्रासंगिक किताब है, क्योंकि मौजूदा वक्त में धर्म पर बात करना, धर्म को लेकर बात करना और उस पर अपना पक्ष रख पाना कठिन हो गया है। नित-नई परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं और असहमति की दशा में हिंसक प्रतिकार से दो-चार होना पड़ता है। लेकिन हिन्दोल का लेखन इस सबसे परे है। जैसा कि शीर्षक में ही शामिल है- 'प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप' से जाहिर है कि लेखक कोई गूढ़ इतिहास का वर्णन नहीं कर रहा बल्कि मौजूदा वक्त में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के वास्तविक मर्म को सहज और सरल शब्दों में पिरोकर एक किताब की शक्ल दे रहा है। उसे उस पीढ़ी के लिए सहज बना रहा है जो महज पुरखों के बताए रीति-रिवाज़ों को अपनाने की आदी है और सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़ी किसी भी निरर्थक बहस में 'कहीं पीछे न रह जाऊं' की सोच के साथ बेवजह शामिल हो जाती है।

सेन गुप्ता वाकई बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नई पीढ़ी को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक का अर्थ समझाया है, वो भी बिना किसी टीका-टिप्पणी और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। इसके अलावा किताब में, आज के आधुनिक हिंदू के लिए इस सबका क्या अर्थ है, जो लोग धर्म के अनुसरण का उपदेश देते हैं, यह धर्म उनसे किस तरह बर्ताव करता है, जैसे सवालों के जवाब भी हैं।

1 अरब अनुयायी, 33 करोड़ देवी-देवता और आप- पर हिंदोल ने उन तमाम दावों, मान्यताओं को स्वीकार्य तर्कों से टटोला है, जिसमें आज वास्तविकता से ज्यादा अंधविश्वास ने ज्यादा जगह घेर ली है। निजी अनुभवों के आधार पर हिंदू और हिंदुत्व का किया गया ये अन्वेषण नए ज़माने की सोच को तो दर्शाता ही है, उम्मीद भी जगाता है। पाठक इस किताब के साथ बनारस के मंदिरों से लेकर क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों तक सहज यात्रा कर सकता है। सहज शब्दों में कहें, तो धर्मों के इर्द-गिर्द जारी शोरपूर्ण बहस से दूर, यह एक आम हिंदू की यात्रा है। यह इस बात को समझने की एक कोशिश है कि क्या वजह है कि बहुत सारे हिंदुओं के लिए उनकी यह आस्था बहुलता के पक्ष में, विविधता में एकता के पक्ष में और ईश्वर की सर्वव्यापी शक्ति से ज्यादा मनुष्य के साहस और दृढ़ विश्वास का एक सबसे शक्तिशाली तर्क है।

ये किताब क्यों पढ़ी जाए...?



ये किताब क्यों पढ़ी जाए, इसमें क्या खास है...जैसे प्रश्नों के उत्तर देना भी जरूरी है। सबसे पहले, तो इस किताब का आवरण यानि कवर आपको आकर्षित करेगा। रुद्र और रुद्राक्ष का संगम बेहद उम्दा है। इसके बाद जिक्र अनुवाद और अनुवादक का होना चाहिए। अनुवाद बेहतरीन है और मदन सोनी का काम हमेशा की तरह (युवाल नोरा हरारी की सेपियन्स के बाद) प्रशंसा योग्य है। किताब का हरेक पृष्ठ और उसमें लिखा हर वाक्य पाठक को ये अहसास ही नहीं होने देता है कि किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है और उसके हाथ में हिंदी अनुवाद है। बता दें यह किताब Being Hindu: old Faith, New World and You का हिंदी अनुवाद है, जिसे मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है।

क्यों न पढ़ें-

अगर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को नए अर्थों में समझना चाहते हैं, तो ही पढ़ें। धर्म की प्रचलित मान्यताओं को वर्तमान समय में तार्किक नज़रिए से देखना जरूरी न समझें, तो न पढ़ें।

किताब के बारे में -

शीर्षक- हिंदू होने का अर्थः प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप

पृष्ठ संख्या-182

कीमत-250 रुपए मात्र

प्रकाशक- मंजुल पब्लिशिंग हाउस

अमेजन व सभी बुकस्टोर्स में उपलब्ध