टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में ये हैं 7 बेस्ट करियर ऑप्शन, जॉब की गारंटी

एजुकेशन डेस्क। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहां बताए गए कोर्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद जॉब्स के अच्च्छे मौके मिल सकते हैं।

1. जावा डेवलपर

जावा डेवलपर बनने के लिए आपमें क्रिएटिव स्किल्स होना बहुत जरूरी है। नए सॉफ्टवेयर बनाने के साथ ही उसको बेहतर से बेहतर फीचर्स से लैस करने का काम जावा डेवलपर का ही होता है। जावा डेवलपर के तौर पर कई बड़े प्रोजेक्टस पर एक साथ काम करना पड़ सकता है साथ ही क्लाइंट्स की हर छोटी-बड़ी रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और कंपनी के बिजनेस गोल को अचीव करना होता है।

2. C डेवलपर

C लैंग्वेज सबसे पुरानी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में से एक है जिसमें आज भी सबसे ज्यादा काम होता है। यह सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है और इसके प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलेरी पर जॉब मिलती है।

3. C++ डेवलपर

C++ डेवलपर C लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो C, C# और जावा का लेटेस्ट वर्जन है। इसमें स्किल हासिल करने के बाद कैंडिडेट को अच्छी पैकेज पर जॉब मिलती है।

4. पायथन डेवलपर

पायथन लैंग्वेज आज के दौर की एक डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कई बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में यूज करती हैं। इस लैंग्वेज से वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप और डेस्कटॉप ऐप बनाए जाते हैं।

5. C# डेवलपर

C# आज एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज हैं जिसके प्रोफेशनल्स को अच्छे पैकेज पर जॉब मिलती है। यह लैंग्वेज परफॉर्मेंस, सिक्युरिटी और टेस्टिंग के मामले में एक बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक हैं।

6. UI डेवलपर

वेबसाइट को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देने का काम यूआई डेवलपर का है। यह वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने का काम करता है, साथ ही यूजर को एक अच्छा अनुभव देने की कोशिश करता है।

7. GIS एनालिस्ट

जीआईएस एनालिस्ट पॉपुलर कोर्सेस में से एक है जिसमे एनालिस्ट मैप के जरिए अलग-अलग इंफोर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट के साथ मोबाइल एप में दिखाते हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजी के जरिए स्कूल , कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल जैसी मुख्य जगहों को मोबाइल एप में डिजिटल फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है।