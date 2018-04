'झूमा भाभी' बनकर आ रही हैं मोनालिसा, सामने आए फोटोज में दिखा ये अंदाज

मुंबई. भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और 'बिग बॉस-10' की कंटेस्टेंट रही मोनालिसा अब नए अंदाज में नजर आने वाली है। वे अब बंगाली भाभी बनकर आ रही हैं। बता दें कि मोनालिसा बंगाली वेब सीरीज 'दुपुर ठाकुरपो' में दिखाई देंगी। यह इस सीरीज का दूसरा सीजन है। मोनालिसा ने इस सीरीज का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। टीजर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Very excited to announce my next project with you all... Presenting the teaser of my web series called #DupurThakurpo Season 2. I will be portraying the character of “JHUMA BOUDI “! Super Happy to be working for a Super Successful Bengali WEBSERIES.... #Gratitude #Blessed #Happy '. वेब सीरीज में बनेगी 'झूमा भाभी'...

- मोनालिसा इस वेब सीरीज में 'झुमा भाभी' के किरदार में दिखेंगी।

- उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सीरीज का टीजर शेयर करते हुए बताया है कि वे हॉट अंदाज में नजर आने वाली है।

- इस शो के टीजर के साथ ही उन्होंने अपनी कुछ फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है।

- एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Starting on to something very new. Presenting “Jhuma Boudi “, a character I will be portraying for my new web series titled #DupurThakurpo Season 2. Coming soon...'

- एक और फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'Beauty Is When You Can Appreciate Yourself.... #DupurThakurpo #season2 #day2'.

- एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'In Love With My Look and My Character #jhumaboudi ... #dupurthakurpo season 2...'



