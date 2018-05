वायरल वीडियो: 'मस्तानी' बनी दुल्हन को देख दीवाना हुआ दूल्हा

विदेशी दूल्हे और देसी दुल्हनिया की शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन मस्तानी गाने पर अपने दूल्हे के लिए परफॉर्म करती नजर आ रही है। वहीं दूल्हा सामने बैठ कर अपनी होने वाली वाइफ की इस परफॉर्मेंस को इन्जॉय करता दिख रहा है।

Courtesy- You need to know