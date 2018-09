कानून तोड़ने वालों के लिए ब्रिटेन स्वर्ग नहीं, माल्या के प्रत्यर्पण में भारत को पूरा सहयोग: ब्रिटिश मंत्री

- माल्या के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत मामला

- ईडी की याचिका पर विशेष अदालत ने 24 सितंबर तक जवाब मांगा

नई दिल्ली. विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में ब्रिटेन के निवेश मंत्री ग्राहम स्टुअर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम भारत को पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा- कानून तोड़ने वालों के लिए ब्रिटेन स्वर्ग नहीं। हमारे देश का सिस्टम दुनियाभर में सबसे बेहतर है। स्टुअर्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आए हैं।

विजय माल्या ने भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाया। मार्च 2016 में वो विदेश भाग गया। वह लंदन में रह रहा है। भारत में उसके खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत मामला चल रहा है। मुंबई स्थित विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर माल्या से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है। ईडी ने नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने और 12,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी।

भारत-इंग्लैंड का मैच देखने पहुंचा माल्या: माल्या शुक्रवार को भारत-इंग्लैंड के बीच चल रहा टेस्ट मैच देखने लंदन के ओवल स्टेडियम पहुंचा। भारत वापसी के सवाल पर उसने कहा कि इसका फैसला जज करेंगे।

