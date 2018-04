12वीं के बाद कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, ये हैं प्रमुख इंस्टीट्यूट्स

एजुकेशन डेस्क। 12वीं के बाद कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ मेडिकल कॉलेजों में। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका न इंजीनियरिंग में इंस्ट्रेस्ट होता है और न ही मेडिकल फील्ड में। प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट्स की होती है कि आखिर वे क्या करें? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कई ऑफबीट कोर्सेस उपलब्ध हैं। इनमें ही एक है फैशन डिजाइनिंग।

कौन कर सकता है फैशन डिजाइनिंग?

- फैशन डिजाइनिंग कोर्स की पहली योग्यता तो क्रिएटिविटी है। डिजाइनिंग करने वालों को रंगों और डिजाइन के साथ हमेशा कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा।

- क्रिएटिविटी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। फैशन जगत से रूबरू रहना पड़ता है जिसके अनुसार फैशन डिजाइनर अपने डिजाइंस मार्केट में लाता है।



क्या है न्यूनतम योग्यता?

मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री के लिए पात्र है। हालांकि प्रमुख संस्थानों में एडमिशन से पहले रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है। कई इंस्टीट्यूट आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं।

ये हैं प्रमुख कोर्स :

बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बीएससी-फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्स होते हैं। अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग-अलग कोर्स हो सकते हैं। इनकी अवधि भी अलग-अलग हो सकती है। ये अवधि एक साल से चार साल तक हो सकती है।

यहां से कर सकते हैं कोर्स :

1. National Institute of Design (NID)

2 National Institute of Fashion Technology (NIFT)

3. Pearl Academy of Fashion (PAF)

4. Symbiosis Centre of design (SID)

5. Northern India Institute of Fashion Technology (NIIFT)

6. SNDT Premlila Vithaldas Polytechnic