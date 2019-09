ट्रम्प के प्रोडक्ट में लोगों से संघर्ष की अपील, एक सप्ताह में छह करोड़ रु. से अधिक के स्ट्राॅॅॅॅ और मार्कर बिके

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने समर्थकों को बेहद स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उत्तर केरोलिना में एक रैली में उन्होंने कहा, आपके पास मुझे वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये लोग आपकी जीवनशैली पर हमला कर रहे हैं। उनका मैसेज ललकार पर केंद्रित रहता है। वे डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यूज मीडिया और तथ्यों को चुनौती देते हैं। राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने की मुहिम के तहत टी शर्ट, हैट, प्लास्टिक स्ट्राॅॅ, मार्कर जैसे कई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं।उनके अभियान में चुनौती और अवज्ञा को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के मैसेज हैं। उदाहरण के लिए जुलाई में प्लास्टिक स्ट्राॅॅ का विकल्प खोजने के अभियान को निशाना बनाते हुए बड़ी कॉफी हाउस और फास्ट फूड चेन में ट्रम्प प्लास्टिक स्ट्राॅॅ पेश किए गए। ट्रम्प के अभियान की दलील है, उसके स्ट्राॅॅ को रिसाइकल कर सकते हैं। उसका नारा है, कागज के कमजोर स्ट्राॅॅ काम नहीं करते हैं। टि्वटर पर स्ट्राॅॅ के प्रचार का जबर्दस्त असर पड़ा है। ट्रम्प अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया, पिछले सप्ताह पांच करोड़ 84 लाख 58266 रुपए मूल्य के स्ट्राॅॅ के 55000 पैकेट बेचे गए। 35 लाख 51535 रुपए के मार्कर की बिक्री हुई। अभियान के कम्युनिकेशन डायरेक्टर टिम मुरटाघ ने बताया, जिन लोगों ने ट्रम्प प्रोडक्ट खरीदे हैं, उन्होंने इससे पहले कभी चंदा नहीं दिया था।पिछले सप्ताह टि्वटर पर डोरियां तूफान का रास्ता दिखाने वाले एक नक्शे के साथ राष्ट्रपति का फोटो दिखाया गया था। उसमें एक बहुत गाढ़ी काली लाइन तूफान के अलबामा की ओर बढ़ने संकेत देती थी। ध्यान रहे ट्रम्प ने एक ट्वीट में जोर दिया था, उन्होंने तूफान के राज्य की तरफ बढ़ने की सही भविष्यवाणी की थी। इसके बाद ट्रम्प ने कहा, उन्हें नहीं मालूम कि नक्शे में किसने गड़बड़ी की है। फिर भी, ट्रम्प ऑटोग्राफ के साथ निशान बताने वाले मार्करों की बिक्री नहीं रोकी गई। आखिरकार स्पष्ट हो गया कि सरकारी अधिकारियों ने एक वैज्ञानिक दस्तावेज में बदलाव किए हैं। इस पर ट्रम्प अभियान के अधिकारियों ने सरकार की गलती मानने की बजाय कहा कि न्यूज मीडिया ने इसका बहुत ज्यादा कवरेज किया है। वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार की गलती मानने की बजाय कहा कि न्यूज मीडिया ने इसका बहुत ज्यादा कवरेज किया है। वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय साइंटिफिक एजेंसी के कर्मचारियों को निकालने की धमकी दी थी। दरअसल, ट्रम्प ने अलबामा ट्वीट पर उठे विवाद पर नाराजगी जताई थी।© The New York Timesड्रिंकिंग स्ट्राॅॅ और काले मार्कर से टि्वटर पर खबरें तेजी से आगे बढ़ीं लेकिन प्रचार के मामले में टी शर्ट से उनका कोई मुकाबला नहीं है। ट्रम्प का डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद और प्रमुख पत्रकार से विवाद होने के बाद इनकी बिक्री में उफान आ गया। 2400 रु. की टी शर्ट पर एक मॉडल को सीएनएन के एंकर क्रिस कुओमो की खिल्ली उड़ाते दर्शाया गया है। टी शर्ट पर एक फोन नंबर है जिसके जरिये टेक्स्ट मैसेज पाने के लिए अनुबंध कर सकते हैं। लफायटे, इंडियाना की कंपनी एेस स्पेशलिटीज के माध्यम से ट्रम्प ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। कंपनी की टीम हैट बेचती है। खरीदने वाले की जानकारी जुटाती है। जब कोई हैट या टी शर्ट खरीदता है तब एक डिजिटल इंटरफेस उनसे नाम, पते, वोटर संख्या जैसी जानकारी देने के लिए कहता है।