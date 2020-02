शहरी लोगों में रास्ते पहचानने की क्षमता कम होती है

किसी शहर में पले-बढ़े होने का मनुष्य की रास्तों को पहचानने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। शहर के लोगों की तुलना में गांवों में रहने वाले लोग नेविगेशन में बेहतर पाए गए हैं। नानटेड यूनिवर्सिटी फ्रांस और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों एंटोइने कूट्रॉट और ह्यूगो स्पायर्स ने सी हीरो क्वेस्ट कंप्यूटर गेम के 40 लाख खिलाड़ियों के डेटा अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है। गेम में खिलाड़ियों से एक नक्शा याद करने के लिए कहा गया। फिर देखा गया कि खिलाड़ी किस तरह अपनी स्मृति के आधार पर नाव को सही रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं।यह गेम 2016 में जारी किया गया। खिलाड़ियों से केवल उनकी आयु, जेंडर, और उनके किसी शहर में पले-बढ़े होने के संबंध में पूछा गया। डेटाबेस से डॉ. स्पायर्स और उनके सहयोगियों ने 38 देशों के चार लाख 42 हजार खिलाड़ियों के नतीजों का परीक्षण किया। जिन लोगों की आयु अधिक थी, उनकी नेविगेशन क्षमता कमजोर पाई गई। आयु बढ़ने से दिमाग की संवेदी क्षमता में गिरावट आती है। लेकिन, गांवों में रहने वाले लोगों में यह बात नहीं पाई गई। एक अमेरिकी खिलाड़ी के डेटा से पता लगा कि गांव में रहने वाले 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति की नेविगेशन ताकत शहर में रहने वाले 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति से बेहतर थी।जिन शहरों में सड़कें व्यवस्थित थीं, वहां के लोग नेविगेशन कौशल में कमजोर थे। प्राग में सड़कों का नेटवर्क पेचीदा है। वहां के लोगों का कौशल अच्छा था। डॉ. स्पायर्स का कहना है, जिन शहरों का माहौल कम चुनौती पूर्ण है, वहां दिमाग की नेविगेशन क्षमता कमजोर होती है क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वायु प्रदूषण से भी मस्तिष्क के विकास और उसके आकार पर असर पड़ता है।© 2019 The Economist Newspaper Limited.All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com