क्रोएशिया फाइनल में पहुंची तो राष्ट्रपति कोलिंडा ने किया डांस, मैच देखने इकोनॉमी क्लास में सफर कर पहुंची थीं रूस

नई दिल्ली. क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री की उनकी राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किट्रोविक खुशी में स्टेडियम में ही डांस करने लगीं। इसके लिए वह सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में सफर करके रूस पहुंची थीं। मैच के दौरान उन्होंने अपने देश के झंडे के रंग की पोशाक पहनी। साथ ही, टीम के सभी खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया।

रूस के प्रधानमंत्री के सामने भी डांस किया: क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया और रूस की भिड़ंत हुई थी। इस मैच में क्रोएशिया ने पहला गोल दागा तो उनकी राष्ट्रपति डांस करने लगीं। उस वक्त रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव भी मौजूद थे, लेकिन कोलिंडा खुशी जाहिर करने से नहीं चूकीं। इसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों के साथ भी जश्न मनाया। कोलिंडा क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।

#RussiaWorldCup2018 🇷🇺: Just wonderful ! After winning the penalty shootout against #Russia in the cabin of the #Croatia ✌✌✌

The Croatian President #KolindaGrabarKitarovic is celebrating with her soccer players. Very cool !!! Congrats!#WorldCup ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/zYhOiB4Zyq