एक पैर नकली, फिर भी रणवीर सिंह के सॉन्ग पर जबरदस्त डांस

इंग्लिश में एक कहावत है 'Where there is a will, there is a way', इसको सच कर दिखाया है एक फिजिकली चैलेंज्ड डॉक्टर ने, शिव मिश्रा नाम के इन डॉक्टर का एक पैर आर्टिफिशियल है जिससे वो बमुश्किल चल पाते हैं, लेकिन शिव ने अपना एक वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है जिसमें वो के 'मल्हारी..' सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो में उनकी एनर्जी देखते ही बनती है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके हुनर और हौसले की तारीफ कर रहे हैं।