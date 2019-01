मरीज ने क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट से की ऐसी डिमांड कि गुस्सा गई वो और जवाब देकर उसकी बोलती कर दी बंद

ग्लास्गो. स्कॉटलैंड में रहने वाली एक डॉक्टर के क्लिनिक पर हाल ही में एक ऐसा वाकिया हुआ, कि वो उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस डॉक्टर के क्लिनिक पर एक महिला पहुंची और रिसेप्शनिस्ट से ऐसे डॉक्टर के बारे में पूछा जो एशियाई ना हो। उसकी बात सुनकर महिला रिसेप्शनिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो फिर अपने जवाब से उसकी बोलती बंद कर देती है। महिला डॉक्टर ने इसी किस्से को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और अपनी टीम की तारीफ की।

पेशेंट ने क्लिनिक पर आकर की अजीब डिमांड...

- ये किस्सा ग्लास्गो में एक क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर पूनम कृष्णन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसके जरिए उन्होंने लोगों से रंगभेद (रेसिज्म) को खत्म करने की अपील की।

- डॉक्टर के मुताबिक हाल ही में एक पेशेंट क्लिनिक आई और रिसेप्शनिस्ट से अप्वाइंटमेंट मांगते हुए बोली कि वो एशियन डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराना चाहती। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि डॉक्टर, एशियन नहीं बल्कि स्कॉटिश (स्कॉटलैंड) हैं।

- महिला की बात सुनने के बाद पेशेंट ने उससे कहा कि 'वो स्कॉटिश जैसी नहीं दिखती हैं।' जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, 'स्कॉटिश लोग कैसे दिखते हैं?' इसके बाद वो पेशेंट कोई जवाब नहीं दे पाई और वहां सन्नाटा छा गया।

- कुछ ही देर में महिला ने अप्वाइंटमेंट कार्ड ले लिया और वहां से चली गई। इस किस्से को शेयर करते हुए डॉक्टर पूनम ने आखिरी में अपनी टीम पर गर्व जताते हुए लिखा, 'So Proud of my team'.

- महिला डॉक्टर ने इस किस्से को 15 जनवरी को #endracisim और #equalitydiversityandinclusion जैसे हैशटैग के साथ शेयर किया। जिसके बाद यूजर्स की ओर से भी उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और उसकी ये पोस्ट वायरल भी हो गई।

- लोगों ने रिसेप्शनिस्ट के दिए जवाब की भरपूर तारीफ की। अबतक इस पोस्ट को करीब 17 हजार लोग रीट्वीट कर चुके हैं, वहीं इसे करीब 1 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं।