Ease of Livability survey pune tops and become most livable city in india

रहने के लिहाज से देश में पुणे सबसे बेहतर शहर, भोपाल 10वें नंबर पर, दिल्ली टॉप-50 में भी नहीं, 78 बिंदुओं पर हुआ सर्वे

सर्वे में शहर में सुगम जीवन के चार आधार माने गए-गवर्नेंस, सामाजिक ढांचा, आर्थिक स्थिति और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।