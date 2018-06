वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए 481 रन

स्पोर्ट्स डेस्क. नॉटिंघम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। जॉनी बेरिस्टो और एलेक्स की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर 481 रन बनाए। इससे पहले साल 2016 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 444 रन बनाए थे जो कि एक रिकॉर्ड था। आज के मैच में इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

ODI में बने अब तक के 5 सबसे बड़े स्कोर

-इंग्लैंड (481/6) V/S ऑस्ट्रेलिया, नॉटिंघम - 19 जून, 2018

-इंग्लैंड (444/3) V/S पाकिस्तान, नॉटिंघम -30 अगस्त, 2016

-श्रीलंका (443/9) V/S नीदरलैंड्स, एमस्टेनलवीन -4 जुलाई, 2006)

-साउथ अफ्रीका (439/2) V/S वेस्ट इंडीज, जोहानिसबर्ग -18 जून, 2015

-साउथ अफ्रीका (438/9) V/Sऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग -12 मार्च, 2006