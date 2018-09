every tree is a martyr in Kranti Van in sangli Maharashtra by Sampatrao

देश के लिए मर मिटने वाले सेनानियों के नाम लगाए 700 पेड़, कहलाया क्रांतिवन

महाराष्ट्र के सांगली जिले के इस वन में मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडे जैसे शहीदों के नाम से 700 पेड़ हैं।