पूल में चिल करतीं दिखीं बिग बॉस की Ex कंटेस्टेंट, बिकिनी में आईं नजर

मुंबई.रियलिटी शो की एक्स कंटेस्टेंट रही सोनाली राऊत की बिकिनी में कुछ फोटोज सामने आईं है। इन फोटोज में वे पूल में चिल करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'Life is cool by the pool!!!! #poolfun #summerbody #bikini #fun'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Hangin by the pool!! #pool #poolfun #watercolor #sun #boomerang'. सोनाली ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Soak in the sun!!!! #summer #summerbody #summerdays'. अपने फिजिक पर किया काम...



- सोनाली ने पिछले साल अपने फिजिक पर जमकर वर्क किया।

- उन्होंने जिम, एक्सरसाइज और योगा के जरिए अपने मोटापे पर काबू पाया था।

- आपको बता दें कि इन दिनों सोनाली फिल्म 'द एक्पोज' के सीक्वेल पर काम कर रही हैं।

- पहली फिल्म में उनके साथ हिमेश रेशमिया, योयो हनी सिंह और जोया अफरोज थे।

- फिल्मों के अलावा सोनाली किंगफिशर कैलेंडर के लिए फोटोशूट भी करवा चुकी है।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें सोनाली की पूल में चिल करती फोटोज...