Facebook Down: दुनियाभर में 8 घंटे डाउन रहने के बाद शुरू हुआ फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम में आ रही प्रॉब्लम, कंपनी ने कहा- हैकर्स अटैक नहीं

गैजेट डेस्क। दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले सोशल प्लेटफॉर्म , वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम डाउन होने से यूजर्स परेशान है। ये तीनों प्लेटफॉर्म बुधवार, 13 मार्च को भारतीय समय अनुसार करीब 10 बजे डाउन हुए थे। हालांकि, 8 घंटे डाउन रहने के बाद अब फेसबुक ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, कई यूजर्स के वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। फेसबुक पेज पर आने वाली पोस्ट पर यूजर्स कमेंट और लाइक्स नहीं कर पा रहे थे।

फेसबुक ने दी ये जानकारी

फेसबुक ने इस प्रॉब्लम को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि इस प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी तरह का हैकर्स अटैक नहीं है। वॉट्सऐप और इंस्‍टाग्राम, फेसबुक के स्‍वामित्‍व के अंदर आते हैं। बता दें कि फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं।

Is Facebook down for anyone else? I can't upload images currently on my personal or professional page.#FBdown #FacebookDown #Facebook