करीब एक घंटे तक बंद रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप, ट्विटर पर यूजर्स बोले- हम फिर से 90 के दशक में आ गए

गैजेट डेस्क. सोशल मीडिया साइट फेसबुक सोमवार देर रात को करीब एक घंटे तक बंद रही। इसके साथ ही फेसबुक की बाकी सर्विस इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप भी नहीं चल पा रहे थे। वेबसाइट की मॉनिटरिंग करने वाली साइट downdetector.com ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी। वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार रात करीब 2:30 बजे फेसबुक अचानक बंद हो गई, जिसके बाद ट्विटर पर यूजर्स ने इसकी शिकायत की।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के बंद होने की शिकायत सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप में हुई। हालांकि भारत में भी कुछ इलाकों में इस तरह की परेशानी देखने को मिली।

फेसबुक ने दी सफाई : अचानक सर्विसेस बंद हो जाने पर फेसबुक प्रवक्ता जे नैनकैरो ने एक बयान जारी कर कहा कि 'कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यूजर्स को फेसबुक एक्सेस करने और पोस्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब सभी सर्विसेस पहले की तरह बहाल हो चुकी हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है।'

फेसबुक बंद, ट्विटर पर एक्टिव हुए यूजर्स : फेसबुक बंद होने के बाद यूजर्स ने ट्विटर पर #FacebookDown के साथ ट्वीट किया, जिसके बाद ये ट्रेंड होने लगा। फेसबुक सर्विसेस बंद होने पर यूजर्स ने फेसबुक को भी ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा- 'फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद। अब ट्विटर और स्नैपचैट को भी बंद करने की जरूरत है। हम फिर से 90 के दशक में आ गए।'

नीचे देखें ऐसे ही मजेदार कमेंट :

Facebook is down. Instagram is down. All we need is for Twitter and Snapchat to go down and BOOM... we're back in the 90s! 😂 #facebookdown — Younes H-Hamou (@youneshh) September 3, 2018

me running to twitter thinking that FB mighta banned me after sending a not so family friendly joke via messenger.... turns out it's down for everybody 😎

#facebookdown pic.twitter.com/cQdBzKY4x9 — F.A.P. Queen (@QueenofFAP) September 3, 2018

Twitter to all the users coming on since #facebookdown pic.twitter.com/YyjPgOnYx3 — 3Y3SWIDE0P3N (@Neosoul1189) September 3, 2018

Could you imagine if Facebook stayed permanently down, and we actually had to start having real interactions with people again? 😱 #facebookdown pic.twitter.com/PSnPe4GQSX — 🔮🌙 (@ThatSammi) September 3, 2018