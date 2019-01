कम उम्र में हो गई थी प्रेग्नेंट, बच्चा हुआ तो दूसरी फैमिली को दे दिया था गोद, 32 साल बाद जब मिले तो बढ़ने लगा एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्शन

क्या है जेनेटिक सेक्शुअल अट्रैक्शन

- जेनेटिक सेक्शुअल अट्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन है, जो लंबे समय तक दूर रहने वाले फैमिली मेंबर्स और अडॉप्टी बच्चों में देखी जाती है। यह फिनॉमना पहली बार अस्सी के दशक में शिकागो की एक महिला बारबरा गोन्यो में देखा गया था। उसने 'I'm His Mother, But He's Not My Son' किताब लिखकर इसके बारे में दुनिया को बताया था।