नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए किराए पर लिया था एक अपार्टमेंट, लेकिन लिविंग एरिया में दिखी एक अजीब सी चीज

पीट्सबर्ग. अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में एक साइंस प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर अपने हॉलीडे की एक खौफनाक घटना शेयर की है। जेफ्री बिघम नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने हॉलीडे के लिए एयर बीएनबी ऐप से एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। लेकिन वहां लिविंग रूम में उसने ऐसी चीज देखी, जिसकी उसे शिकायत के बाद अपार्टमेंट का पूरा किराया फ्री हो गया। कंपनी को रिफंड वापस करना पड़ा।

आखिर क्या थी वो चीज ?

- तीन बच्चों के पिता जेफ्री ने अपार्टमेंट में दो खुफिया कैमरे खोज निकाले। जिनमें से एक कैमरे का फेस बाथरूम के एग्जिट गेट की ओर था। दूसरा कैमरा लिविंग रूम में कॉर्नर पर प्लेस किया गया था।

- जेफ्री ने बताया कि उसने दो व्हाइट कलर के कैमरे अलग-अलग रूम से पकड़े और फौरन कनेक्शन काट दिए। इसकी शिकायत एयर बीएनबी से भी की।

- जेफ्री ने बताया कि ऐप पर अपार्टमेंट की बुकिंग करते वक्त इन कैमरों के बारे में नहीं बताया गया था। हालांकि उसने फोटोज में ये व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट जरूर देखे थे, जो पहली बार में आइडेंटिफाइड करना नामुमकिन था।

कंपनी को देना पड़ा रिफंड

- जेफ्री ने बताया कि वो इस घटना से शॉक्ड था, उसने तुरंत कैमरे अनप्लग्ड कर दिए। हालांकि उसने माना कि कैमरे ऐसी जगह प्लेस थे, जहां से कुछ भी गलत शूट नहीं हो सकता था। लेकिन एक कैमरे का फेस बाथरूम के गेट पर ही था। जो खतरनाक हो सकता था।

- पहले तो कंपनी ने बताया कि ऐप पर मौजूद फोटोज में कैमरे साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन बाद उसने गलती मानते हुए रिफंड देने काे राजी हो गई।

check out this picture from an @Airbnb I recently stayed at in Seattle -- notice anything concerning?