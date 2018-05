11 स्मार्टफोन, जिन पर मिल रहा 18 हजार रु. तक का डिस्काउंट

गैजेट डेस्क। फ्लिपकार्ट की सेल 'बिग शॉपिंग डेज' 13 मई से शुरू हो चुकी है। चार दिनों तक चलने वाली यह सेल 16 मई तक चलेगी। एचडीएफसी बैंक के कार्ड से शॉपिंग करने पर 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट है। सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्स के साथ ही स्मार्टफोन पर भी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। हम बता रहे हैं ऐसे 11 स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें फ्लिपकार्ट सेल से खरीदने पर आपको फायदा हो सकता है।

बिग शॉपिंग डेज में मेाबाइल, लैपटॉप, टीवी, कपड़े, ब्यूटी, फर्नीचर के साथ ही बहुत से प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यहां 80 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 16,900 रुपए का Samsung on Max यहां से 11,900 रुपए में खरीद सकते हैं।



- 13,999 रुपए की कीमत वाले Honor 9 Lite (3 GB RAM) को 9,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 26 हजार रुपए के Apple iPhone SE को 17,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 9,999 रुपए के Moto E4 Plus (3 GB RAM) को आप 7,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 21,990 रुपए वाले VIVO V7+ (4 GB RAM) को आप 19,990 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 22,990 रुपए वाले OPPO F3 Plus (6 GB RAM) को आप 16,990 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 8,999 रुपए वाले Infinix Note 4 (3 GB RAM) को आप 6,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 10,999 रुपए वाले Samsung Galaxy On Nxt (3 GB RAM) को 8,999 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 8,990 रुपए वाले Samsung Galaxy On5 को 5,690 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 16,900 रुपए वाले Samsung Galaxy On Max (4 GB RAM) को 11,900 रुपए में खरीद सकते हैं।

- 73,000 रुपए के Google Pixel 2 XL (4 GB RAM) को 54,999 रुपए में खरीद सकते हो।

- 24,999 रुपए का Moto X4 (6 GB RAM) 22,999 रुपए में खरीद सकते हैं।