Funny Jokes / पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा

Funny Jokes in Hindi​ Jokes of The Day / जिंदगी में हँसाना जरूरी है और इस लिहाज से जोक्स Jokes गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ लतीफे जो आपको गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही जोक्स का डोज आपके लिए लेकर आया है जो ना सिर्फ आपकी तनावभरी जिंदगी में ताजा हवा के खुशबू की तरह एक नया पैगाम लाएंगे, बल्कि हर तरह की टेंशन और तकलीफों को भी एक ही झटके में दूर कर देंगे।

पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा :



ये Complete और Finish में क्या अंतर है....?

पति : जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गईComplete और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ Finish....!पति फरार है।

