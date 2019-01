Funny Jokes: एक व्यक्ति दारु पी कर कार चला रहा था

funny jokes in hindi new joke of the day

Funny Jokes in Hindi: कहते है हंसना स्वास्थ के लिए काफी अच्छा होता है तो फिर देर किस बात की दैनिक भास्कर पर पाएं मजेदार हिंदी में चुटकुले (Funny Jokes in Hindi). मजाकिया चुटकुले (Funny Jokes) आपकी जिंदगी में लेकर आते है खुशियां. ऐसा ही एक मजेदार चुटकुला हम आपके लिए ले कर आए है. इन जोक्स को Whatsapp पर भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते है एक व्यक्ति दारु पी कर कार चला रहा था

अचानक कार एक खम्भे से टकरा गई



पुलिस अफसर : बाहर निकल



व्यक्ति : माफ़ कर दो साहब जी



पुलिस अफसर : दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल



व्यक्ति : अरे नहीं साहब पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे









