Funny Jokes / ​जब टीचर ने पूछा संजू से सवाल, फिर.. ​

जब टीचर ने पूछा संजू से सवाल, फिर.. ​

Funny Jokes / जिंदगी में हँसाना जरूरी है और इस लिहाज से जोक्स Jokes गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ लतीफे जो आपको गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही जोक्स का डोज आपके लिए लेकर आया है जो ना सिर्फ आपकी तनावभरी जिंदगी में ताजा हवा के खुशबू की तरह एक नया पैगाम लाएंगे, बल्कि हर तरह की टेंशन और तकलीफों को भी एक ही झटके में दूर कर देंगे।

​टीचर : एक टोकरी में 10 आम है , उसमें से २ आम सड़ गए , बताओ कितने आम बचे ?

संजू : सर , 10 आम

टीचर : वो कैसे ?

संजू : सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना , केले तो बन नहीं जाएंगे

Teacher : ek tokri me 10 aam hai, usme se 2 aam sadh gaye, batao kitne aam bachey?

Sanju : sir, 10 aam

Teacher: wo kaise?

Sanju : sadne ke baad bhi aam to aam hi rahegana, kele to bann nahi jayenge

