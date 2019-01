Funny Jokes / पप्पू ने टीचर से पूछा तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

Funny jokes in hindi

Funny Pappu Jokes in Hindi

अंग्रेजी की क्लास चल रही थी...

पप्पू : सर तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

टीचर : tobacco कहते हैं पर;

तूने ऐसा क्यों पुछा बेटा?

पप्पू : कुछ नहीं सर जी, मान लो अगर मैं कभी अमेरिका पढ़ने गया तो;वहां किसी से मांगने में परेशानी ना हो...

गुरूजी ने चप्पल फेंका 100 की रफ़्तार में;​​

Angrezi Ki Class Chal Rahi Thi

Pappu : Sir Tambaku Ko Angrezi Me Kya Kehte Hai

Teacher : tobacco Kehte Hai Par

Tune Aisa Kyun Pucha Beta



Pappu : Kuch Nahi Sir Ji, Maan Lo Agar Me Kabhi America Padhne Gaya To

Wahan Kisi Se Mangne Me Pareshani Na Hoo



Guruji Ne Chappal Fainka 100km/h Ki Rafftar Se

