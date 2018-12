जब गूगल पर सर्च करते हैं Idiot, तो सामने आ जाती है अमेरिका के प्रेसिडेंट की फोटो; गूगल ने बताया ऐसा किस वजह से होता है

गैजेट डेस्क। गूगल पर Idiot सर्च करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो आ जाती हैं। ऐसे में अमेरिकी सांसदों ने इस पर आपत्ति जताते हुए गूगल के CEO सुंदर पिचाई से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल गूगल पर Idiot टाइप करने पर सबसे ऊपर ट्रंप की जो फोटो दिखती है, वो बेबीस्पिटल ब्लॉग साइट की है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार इडियट कहा गया है। इस ब्लॉग साइट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई लेख लिखे हैं।

इस सर्च से जुड़े सवाल पर सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल सर्च इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो खुद से रिजल्ट शो करता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जब कोई यूजर कीवर्ड डालता है तो वो एल्‍गोरिथम के आधार पर उस वेबपेज और फोटो को खोजता है। जब किसी शब्‍द को बार-बार सर्च किया जाता है, तब सर्च इंजन उस कीवर्ड को लोकप्रिय की श्रेणी में शामिल कर लेता है।

पहले ऐसी खबरें आई थी कि ट्रंप गूगल सर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति की गलत छवि बनाने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब से पद संभाला है, मीडिया हमेशा मेरे खिलाफ खबरें चलाता है। ट्रंप ने इसके लिए सीधे गूगल को जिम्मेदार ठहराया था।

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....