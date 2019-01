Google removes malware apps : इन 50 से ज्यादा ऐप्स के जरिए चुराई जा रही आपकी निजी जानकारी, गूगल ने इन्हें प्ले स्टोर से हटाया, आपके फोन में हो इनमें से कोई ऐप तो तुरंत कर दें अनइंस्टॉल

गैजेट डेस्क। सर्च इंजन दिग्गज Google ने अपने प्ले स्टोर से कई ऐप्स डिलीट कर दिए हैं। इन्हें सुरक्षा कारणों के चलते डिलीट किया गया है। यह ऐप्स हैकर्स द्वारा फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह ऐप्स आपके स्मार्टफोन की बैटरी ही नहीं खा रहे बल्कि आपका डाटा भी चुरा रहे हैं। हम इन ऐप्स की पूरी लिस्ट यहां दे रहे हैं। इनमें से यदि कोई भी ऐप आपके फोन में हैं तो इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दें।

इन ऐप्स का कर दें अनइंस्टॉल

- Truck Cargo Simulator

- Extreme Car Driving Racing

- City Traffic Moto Racing

- Moto Cross Extreme Racing

- Hyper Car Driving Simulator

- Extreme Car Driving City

- Firefighter - Fire Truck Simulator

- Car Driving Simulator

- Extreme Sport Car Driving

- SUV 4×4 Driving Simulator

- Luxury Car Parking

- Luxury Cars SUV Traffic

- SUV City Climb Parking



2018 में इन ऐप्स को भी हटा चुका है

- Sparkle FlashLight

- Snake Attack

- Math Solver

- ShapeSorter

- Tak A Trip

- Magnifeye

- Join Up

- Zombie Killer

- Space Rocket

- Neon Pong

- Just Flashlight

- Table Soccer

- Cliff Diver

- Box Stack

- Jelly Slice

- AK Blackjack

- Color Tiles

- Animal Match

- Roulette Mania

- HexaFall

- HexaBlocks

- PairZap

जनवरी 2019 में गूगल ने इन ऐप्स को हटाया

- SPORT TV

- Prado Parking Simulator 3D

- TV WORLD

- City Extremepolis 100

- American Muscle Car

- Idle Drift

- Offroad Extreme

- Remote Control

- Moto Racing

- TV Remote

- A/C Remote

- Bus Driver

- Trump Stickers

- Love Stickers

- TV EN ESPAÑOL

- Christmas Stickers

- Parking Game

- TV IN SPANISH

- Brasil TV

- Nigeria TV

- WORLD TV

- Drift Car Racing Driving

- Golden

- TV IN ENGLISH

- Racing in Car 3D Game

- Mustang Monster Truck Stunts

- TDT España

- Challenge Car Stunts Game

- Prado Car

- UK TV

- POLSKA TV

- Universal TV Remote

- Bus Simulator Pro

- Photo Editor Collage 1

- Spanish TV

- Kisses

- Prado Parking City

- Pirate Story

- Extreme Trucks

- Canais de TV do Brasil

- Prado Car 10

- TV SPANISH

- Canada TV Channels 1

- Prado Parking

- 3D Racing

- USA TV 50,000

- GA Player

- Real Drone Simulator

- PORTUGAL TV

- SOUTH AFRICA TV

- 3d Monster Truck

- ITALIA TV

- Vietnam TV

- Movies Stickers

- Police Chase

- South Africa TV

- Garage Door Remote

- Racing Car 3D

- TV Colombia

- Racing Car 3D Game

- World Tv

- FRANCE TV

- Hearts

- TV of the World

- ESPAÑA TV

- TV World Channel

- Televisão do Brasil

- CHILE TV