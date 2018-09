Google may launch pixel 3 XL with single rear camera and 3 front camera

Google Pixel 3 XL में होंगे तीन फ्रंट कैमरे, मिलेगा 6.7 इंच डिस्प्ले और 12.2 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा भी

वीडियो में बताया गया है कि गूगल का यह स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ आएगा।