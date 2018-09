Government will send 11 crore Ayushman health card in all over india

11 करोड़ परिवारों को घर बैठे मिलेगा आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पांच लाख तक का इलाज होगा बिल्कुल फ्री

लाभार्थी के घर कार्ड पहुंचने में लग सकता है दो साल का वक्त, तब तक पुरानी व्यवस्था से चलाएं काम।