पंड्या ने किया चौंकाने वाला खुलासा, लिखा- पहली बार बिना एसी वाले होटल में ठहरा हूं, सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला फिर हटा लिया

* आयरलैंड के साथ हो रही सीरीज के लिए डबलिन में है टीम इंडिया

* डबलिन के होटल पोर्टमैरनॉक में ठहरी है टीम इंडिया

* 29 जून को होगा भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20

डबलिन. आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जीतने के बाद टीम इंडिया अब 29 जून को मेजबान के साथ दूसरा मैच खेलेगी। वहीं दूसरे मैच से पहले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए काफी चौंकाने वाली बात लिखी। उनके मुताबिक वे एक ऐसी होटल में ठहरे हैं जहां AC (एयर कंडीशनर) ही नहीं है। हालांकि इस बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, और ये स्टोरी भी थोड़ी देर बाद हटा ली।

- आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दो टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया डबलिन के पोर्टमैरनॉक होटल में ठहरी है। इसी होटल में रुकने के दौरान हार्दिक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की।

- अपनी स्टोरी के साथ उन्होंने लिखा, 'first time in my life I am staying in a hotel which doesnt have an ac' (जिंदगी में पहली बार एक ऐसे होटल में रूक रहा हूं, जिसमें एसी तक नहीं है)

- इसके बाद उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। वहीं इस कैप्शन के लास्ट में पंड्या ने एक स्माइली भी बनाया था। हालांकि इसके अलावा पंड्या ने और कुछ नहीं लिखा और ये स्टोरी भी उन्होंने थोड़ी देर बाद हटा ली थी।

- भले ही पंड्या ने ये बात लिखी हो कि उनके रुम में एसी नहीं है, लेकिन बता दें कि टीम इंडिया डबलिन के जिस होटल में ठहरी है, वहां एक रात रुकने का किराया ही कम से कम 170 यूरो (13,500 रुपए) है।

- बता दें कि टीम इंडिया के इस टूर पर रवाना होने के बाद हार्दिक ने फ्लाइट में बाकी प्लेयर्स के साथ भी काफी मस्ती की थी और सबका फनी इंटरव्यू लिया था। हो सकता है कि उन्होंने ये बात मजाक में ही लिखी हो।