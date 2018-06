मानसून में ये 5 चीजें आपके बच्चे को रखेंगी बीमारियों से दूर

विटामिन- C जरूरी

इस मौसम में बैक्टीरिया से लड़ने के लिए विटामिन C बहुत जरूरी होता है।

ऐसे में बच्चों को ऐसी मौसमी फल और सब्जियां जिनमे विटामिन C पाया जाता है खिलाने से उनका इम्यून सिस्टम सही रहेगा।

इस मौसम में नींबू, टमाटर, सेब, केला, शलगम, मूली के पत्ते, बंदगोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं।