नोटों के बदलते रंगों के साथ इंद्रधनुष बनाएगी सरकार

सरकार और आरबीआई अब भी रंगों से खेल रहे हैं। यकीन न आए तो रोज आ रहे नए-नए नोट देख लीजिए। ऐसा लगता है मानो बच्चे के हाथ में कलर पेंसिल थमा दी गई है और वो अपनी मर्जी से नोटों में रंग भर रहा है।