17 साल पुरानी M80 से मिलती है ये सुपर बाइक, पावरफुल इंजन से है लैस

ऑटो डेस्क।साल 2001 में बजाज की M80 ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दी थी। हालांकि, अब ये बाइक मार्केट में नजर नहीं आती। इसकी खास बात थी कि इसमें बाइक की तरह बड़े टायर थे और स्कूटर की तरह गियर बदले जाते थे। ऐसे में अब 17 साल के बाद होंडा ने इस मॉडल की बाइक Super Cub लॉन्च की है। इस बाइक को थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। हालांकि, इसमें बजाज M80 की तुलना में ज्यादा दमदार इंजन दिया है।

# 109cc के दमदार इंजन से लैस

होंडा की Super Cub में 109cc का दमदार एयर-कूल्ड इंजन दिया है। ये 7.89 bhp पर 7,500 rpm और 8.5 Nm पर 5,500 rpm टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही, इसमें 4 गियर बॉक्स दिए हैं। बाइक के फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए हैं।

# सुपर कब के फीचर्स

इस बाइक में बजाज M80 की तरह रिम दी है। इसके साथ, बाइक में LED हेडलैम्प मिलेंगे। कंपनी ने इसे सिंगल सीटर बनाया है। बाइक में आगे और पीछे टेलिस्कोप सस्पेंशन दिए हैं। इसमें एक कैरियर दिया गया है। जिस पर लगेज बॉक्स फिक्स किया जा सकता है।

# 1958 में आया था इसका कॉन्सेप्ट

होंडा ने इस बाइक को 1958 में लॉन्च किया था। हालांकि, इसे अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी इसकी दुनियाभर में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी है। होंडा की ये पॉपुलर बाइक्स में से एक है। इसकी सक्सेस के बाद कंपनी ने इसके लिए 'You meet the nicest people on a Honda' स्लोगन भी दिया था।

आगे की स्लाइड्स पर देखिए इस बाइक के कुछ फोटोज...