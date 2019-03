बीच मैदान में सो रहे शेर को पहले एक गोली मारी, बुरी तरह घायल हो गया तो दो गोली और मारकर कर दी हत्या, फिर झूठी बहादुरी का मनाने लगा जश्न

मैनहटन. न्यूयॉर्क के 64 साल के शिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ नाम के पेज से ट्विटर पर शेयर किया गया है। वीडियो में खुले मैदान में सो रहे शेर को शिकारी ने गोली मार कर दी। फिर घायल शेर को 2 और गोली मारकर हत्या कर दी। और जश्न मनाने लगा। इस वीडियो की लोग आलोचना कर रहे हैं।



मारने के बाद मनाया जश्न

- शिकार का वीडियो का है।

- वीडियो में गॉर्नी नाम का शख्स दूर सो रहे शेर को निशाना बनाता है और एक गोली मार देता है।

- घायल शेर वहां से उठने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है तभी शिकारी दो और गोली मार देता है जिससे शेर की मौत हो जाती है।

- दोनों ही शेर की मौत का जश्न मनाते हैं।

- वीडियो में एक शख्स शिकारी गॉर्नी को पास में खड़े होकर गाइड भी कर रहा है।

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!