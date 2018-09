IFA 2018 started in Berlin during the new smartphones and gadgets launch

94 साल पुराना यूरोप का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो शुरू, पहली बार रेडियो और टीवी भी इसी में लॉन्च हुआ

कुछ कंपनियों ने इवेंट शुरू होने से पहले ही प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर दी है, कुछ इवेंट के दौरान अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी।