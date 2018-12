ये कंपनी दे रही विदेश जाने का इतना सस्ता टिकट, सिर्फ 3299 रुपए में कर सकते हैं हवाई यात्रा; आज से शुरू हुई बुकिंग

ट्रैवल डेस्क। इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airline) फॉरन की सस्ती फ्लाइट टिकट का ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते महज 3299 रुपए में इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये उसका इस साल का सबसे बड़ा ऑफर भी है। ये ऑफर आज से शुरू हो चुका है।

ऐसे मिलेगा ऑफर का फायदा

> इंडिगो का ये खास ऑफर 12 से 16 दिसंबर तक रहेगा। यानी इस दौरान टिकट बुक करने पर ही ऑफर का बेनिफिट मिलेगा।

> ऑफर में सस्ते टिकट 27 दिसंबर, 2018 से 15 अप्रैल, 2019 की ड्यूरेशन के दौरान के मिलेंगे।

> कस्टमर ये टिकट इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट www.goindigo.in पर जाकर खरीदे जा सकते हैं।

Make the rest of your 2018, the best of your 2018, book your international trip with the years most significant international travel sale having fares as low as ₹3299. Book your travel now! https://t.co/rH7cOrVJqE pic.twitter.com/0xeH6jgpoC