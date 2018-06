नई किताबः फुटबॉल के दिवाने इसे सहेज कर रखेंगे!

फुटबॉल का खुमार चरम पर है। 21वां फीफा वर्ल्डकप शुरू हो चुका है और आधी दुनिया इसकी दर्शक है। अपने पसंदीदा खिलाड़ी और टीमों के लिए सब बेचैन है। ऐसे में एक किताब आई है, जो फुटबॉल के दिवानों की दीवानगी और बढ़ा देगी।

जॉनी मॉर्गन की For the Love of Football सही वक्त पर आई एक मौजूं किताब है, जो फुटबॉल के रोचक आंकड़ों और संक्षिप्त इतिहास से रीडर को वैल्यू-एड करती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये, कि इसे पढ़कर वो भी फुटबॉल पसंद करने लगेगा, जो अब तक इस खेल से अनजान है। मंजुल पब्लिकेशन हाउस ने इसका इंडियन एडिशन लॉन्च किया है।



बात किताब के कंटेंट की करें, तो 239 पन्नों की इस किताब का हर पन्ना फुटबॉल के रोचक इतिहास, चौंकाने वाले आंकड़ों और इस खेल के दांत भींचने वाले पलों से ओवर-फ्लो हैं। वो जानकारियां जो हर फुटबॉल लवर को पता होनी चाहिए, इसमें मौजूद हैं। इस खेल की कैसे और कहां शुरुआत हुई? गोल नेट्स कब इस्तेमाल हुए? कब पेनाल्टी किक शुरू हुई? पहला वर्ल्डकप किस साल में आयोजित हुआ? पहली बार टेलीविज़न पर फुटबॉल का प्रसारण किया गया? साथ ही पहला लाइव टेलिकास्ट किस समय किया गया? इसके अलावा इस खेल की भाषा, फुटबॉल सेलेब्रिटीज, खेल और इसमें मौजूद पैसा, मशहूर टीम मैनेजर्स, क्लब फुटबॉल के अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो बेहद सरल तरीके से बताया गया है, जिसे वो शौकीन भी समझ सकते हैं, जिन्हें इस खेल की समझ नहीं है।

एक और खास बात- किताब में महिला फुटबॉल का इतिहास भी है। कहना पड़ेगा, फुटबॉल के इतिहास को संक्षिप्त रूप में इतने रोचक अंदाज में पेश करने वाली किताब शायद ही आपको कहीं देखने, पढ़ने या सुनने मिले। जैसे शुद्ध दूध पर भी मलाई जमती है, उसी तरह फुटबॉल के इतिहास से जुड़े विवाद भी इसमें हैं। मैदान पर हुए गलत फैसले, रेड कार्ड मिलने का गुस्सा, खिलाड़ी-प्रशंसकों की भिड़ंत का तफ्सील से जिक्र है। और उस तकनीक का भी, जिसने इन तनाव भरे पलों को कम करने में अहम भूमिका अदा की।



अंतिम शब्द ये कि- जॉनी मॉर्गन ने दुनिया में जोश भर देने वाले इस खेल को, उसके पलों को बड़े करीने से इस किताब में सहेजा और परोसा है। जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है- ये किताब फुटबॉल की पूरी इन्साइक्लोपीडिया है, जो हर प्रशंसक अपने कलेक्शन में रखना चाहेगा। होनी भी चाहिए।



किताब- For the love of Football: A Companion (इंडियन एडिशन)

राइटर – जॉनी मॉर्गन

पेज संख्या-239

पब्लिशरः मंजुल पब्लिकेशन हाउस

लैंग्वेजः इंग्लिश

कीमत-229 रुपए

कहां मिलेगी- अमेजन पर