Funny: मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया

मुझे एक सुंदर लड़की से प्यार हुआ था

मैंने आखिर कार उसे प्रपोज करते हुए बोल ही दिया :

I am in love with you totally.

इसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर

कसम से मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया…

वो बोली – तू तोतला , तेली मां तोतली ,

तेलो बाप तोतला , अले तेला तो पूला थानदान तोतला …

