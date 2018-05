Funny: ​पप्पू​ ने 5 स्टार होटल में बनाई चाय ​

दैनिक भास्कर लेकर आया है आपके लिए जोक्स का डोज

पप्पू पहली बार 5 स्टार होटल में गया… झिझकते हुए चाय का आर्डर दिया….

कुछ ही मिनट में एक सजा धजा वेटर एक केतली में गर्म पानी, एक केतली में दूध, एक चाय पत्ती का पाउच और थोड़े चीनी के क्यूब देकर चला गया… पप्पू ने जैसे तैसे चाय बना कर पी ली…

थोड़ी देर बाद वेटर आया और पूछा : would u like to have anything more, sir?

पप्पू बोला : इच्छा तो बिरयानी खाने की भी थी, पर रहने दो … मुझे बनाना नहीं आता !!!

